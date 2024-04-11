الكرملين يدعو إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس

دعت موسكو إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس، بعدما أطلقت طِهران تهديدات جديدة ضد إسرائيل على خلفية ضربة استهدفت مبنى قنصليتها، في دمشق.



وأسفرت هذه الضربة عن مقتل الكثير من الأشخاص من بينهم ضابطان إيرانيان.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لصحافيين: "من المهم جدًا أن يمارس الجميع ضبط النفس، لتجنّب زعزعة استقرار المنطقة غير المستقرة أصلًا."