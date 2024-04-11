غارات جوية روسية دمّرت بالكامل محطة تريبلسكا للطاقة الحرارية

دمّرت غارات جوية روسية بالكامل، محطة تريبلسكا للطاقة الحرارية، خارج العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس-أوكرانيا للأنباء عن مسؤول كبير في الشركة.



وقال مسؤولون في كييف إنّ روسيا شنت ضربة كبيرة بصواريخ وطائرات مسيرة على بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا.



وأضاف: "أدّى ذلك إلى إتلاف محطات فرعية ومنشآت كهرباء في خمس مناطق وتسبب في انقطاع التيار الكهربائيّ عن 200 ألف شخص على الأقل."