خفر السواحل الإيطاليّ: انقلاب قارب يحاول عبور البحر المتوسط

توفّي تسعة أشخاص، بينهم طفل، بعد انقلاب قارب استقلوه في محاولة لعبور البحر المتوسط في طقس عاصف، على ما قال خفر السواحل الإيطاليّ.



ويُخشى أن يكون 15 آخرون في عداد المفقودين.



وتلقّى خفر السواحل طلب تعاون من هيئة البحث والإنقاذ في مالطا، بعد انقلاب القارب على بعد حوالى 50 كيلومترًا إلى الجنوب

الشرقيّ من جزيرة لامبيدوزا.



وأرسل زورق دورية خاص به إلى مكان الحادث، حيث أنقذ 22 ناجيًا وانتشل 9 متوفين، من بينهم طفل.



وأوضح أنّ عمليات الإنقاذ كانت صعبة جدًا بسبب الظروف الجوية والبحرية السيئة في المنطقة مع ارتفاع الأمواج إلى 2.50 متر.