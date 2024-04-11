السلطات الروسية تحذّر من وضع صعب بسبب الفيضانات الغزيرة

حذّرت السلطات الروسية من أن الوضع يبقى صعبًا في منطقة أورنبورغ في أورال.



وهي إحدى المناطق الأكثر تأثّرًا بأسوأ فيضانات عرفها البلد وتجتاح أيضًا كازاخستان المجاورة، منذ أيّام.



وتوجّه وزير الحالات الطارئة ألكسندر كورينكوف إلى أورنبورغ حيث لا يزال الوضع متوتّرًا على خلفية الفيضانات، حسب ما أعلن طاقم الوزارة عبر "تلغرام".



وقد بلغ مستوى مياه نهر أورال في المنطقة 10,6 أمتار، بحسب وزارة الحالات الطارئة، أي أنّه تخطّى بأشواط المستوى الذي يعدّ خطرًا وحتّى النسبة القياسية المسجّلة في 1942 بواقع 9,46 أمتار.