نتنياهو: إسرائيل تواصل حربها في غزة ومستعدة لسيناريوهات في مناطق أخرى

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل تواصل حربها في قطاع غزة.



وقال إنّها مستعدة أيضًا، لسيناريوهات في مناطق أخرى وذلك وسط مخاوف من أن تكون إيران تجهز لضرب إسرائيل، ردًا على الهجوم الذي

أودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.