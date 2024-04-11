الوزيرة الإلمانية ناقشت الوضع المتأزم في الشرق الأوسط مع نظيرها الإيرانيّ

ناقشت الوزيرة الإلمانية أنالينا بيربوك الوضع المتأزم في الشرق الأوسط مع نظيرها الإيرانيّ، وفق ما قالت وزارة الخارجية الألمانية.



وحثّت الأطراف على التصرف بمسؤولية والتحلي بضبط النفس.



وقالت الوزارة عبر منصة إكس: "لا يمكن لأي طرف أن تكون له مصلحة في تصعيد إقليميّ أوسع نطاقًا."