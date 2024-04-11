رئيس الوزراء الصينيّ سيزور أستراليا في حزيران

أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست بأن رئيس الوزراء الصينيّ لي تشيانغ سيزور أستراليا في حزيران في أحدث خطوة نحو تحسين العلاقات بين البلدين.



وتعيد أستراليا والصين بناء العلاقات بينهما، بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عام 2020 عقب دعوة كانبيرا إلى إجراء تحقيق مستقل في أصل نشأة كوفيد-19.



ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أنّ الزيارة، التي ستتم في الأسبوع الثالث من يونيو حزيران، تتزامن مع رفع حظر غير رسمي دام ثلاث سنوات على الكركند الحي الأسترالي.



وأحجم المتحدث باسم رئيس الوزراء أو الحكومة الأسترالية عن التعليق.



ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية الصينية للتعقيب.



ووافقت بكين منذ تغيير الحكومة في كانبيرا قبل عامين على رفع معظم الرسوم الجمركية عن البضائع الأسترالية، ومن بينها الشعير والنبيذ، وكان الكركند أحد آخر السلع التي فرضت عليها قيود.