المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها في الإكوادور على محكمة العدل الدولية

أعلنت المكسيك أنها قدمت الخميس إلى محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، شكوى ضد الإكوادور بسبب مداهمة شرطتها سفارتها في كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية أليخاندرو سيلوريو خلال مؤتمر صحافي: "إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نقدم اليوم شكوى أمام محكمة العدل الدولية (...). لا شك أن الإكوادور انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".