القضاء الألمانيّ يتهم سوريًا بارتكاب جرائم حرب في بلده

أعلنت النيابة العامة الاتحادية لمكافحة الإرهاب في ألمانيا توجيه لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب لسوري يشتبه في أنه كان قائد جماعة قاتلت في بلاده إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية.



وكان عامر أ. القائد المفترض للواء جند الرحمن، وهو متهم بارتكاب جرائم حرب على خلفية تهجير قسريّ ونهب وتدمير، حسبما أوضحته النيابة في بيان.



كما اتهمت النيابة سوريًا آخر يُدعى باسل و. بانتمائه إلى الجماعة.



وأعلنت اعتقال مشتبه به ثالث من نفس الجنسية بشبهات مماثلة.



وأسس عامر أ. لواء جند الرحمن عام 2013 في محافظة دير الزور في شرق سوريا.



وسعت الجماعة المسلحة إلى إسقاط النظام السوريّ من خلال العنف، عبر التحالف مع الجيش السوريّ الحر ولكن باتباع برنامج إسلاميّ.