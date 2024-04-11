بعثة إيران بالأمم المتحدة: لو ندد مجلس الأمن بالهجوم على القنصلية لكان من الممكن التغاضي عن الرد الإيراني

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم، أن "ضرورة رد إيران" على الهجوم على قنصليتها في دمشق كان من الممكن التغاضي عنها لو ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم.



وقالت البعثة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "لو كان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد ندد بالعمل العدواني المستحق للتوبيخ من جانب النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق ثم جعل الجناة يمثلون أمام العدالة، لكان من الممكن أن تجنب معاقبة إيران لهذا النظام المارق".