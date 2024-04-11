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السويد تعزز دفاعها المدني وملاجئها المضادة للنووي
أخبار دولية
2024-04-11 | 11:57
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السويد تعزز دفاعها المدني وملاجئها المضادة للنووي
أعلنت الحكومة السويدية الخميس أنها ستنفق 385 مليون كرونة إضافية (33 مليون يورو) لتعزيز الملاجئ وخدمات الطوارئ والدفاع المدني، بعد أن حذرت من أنه يجب على البلاد الاستعداد للحرب.
وقال وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين في مؤتمر صحافي إن السويد التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أوائل آذار، تستثمر في تحسين القدرات التشغيلية لخدمات الطوارئ في حال نشوب صراع، وتعزيز أمنها السيبراني واستكمال مخزون الأدوية.
وأضاف أن الأموال ستخصص أيضاً لتحديث الملاجئ ضد الضربات النووية، ونظام إمدادات المياه والبنية التحتية للنقل.
وقال بولين للصحافيين "وضع السياسة الأمنية تراجع منذ فترة طويلة".
أخبار دولية
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