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أولمبياد باريس... حزب إسباني يساري في الإئتلاف الحاكم يطالب بإقصاء إسرائيل

أخبار دولية
2024-04-11 | 12:19
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أولمبياد باريس... حزب إسباني يساري في الإئتلاف الحاكم يطالب بإقصاء إسرائيل
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أولمبياد باريس... حزب إسباني يساري في الإئتلاف الحاكم يطالب بإقصاء إسرائيل

تقدّم حزب سومار اليساري، عضو الائتلاف الحاكم في إسبانيا، بمشروع قانون في البرلمان الخميس للضغط على الحكومة من أجل الدعوة إلى استبعاد إسرائيل من دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في باريس.
     
وقال النائب عن حزب اقصى اليسار ناهويل غونساليس للصحافيين: "نتقدّم اليوم بمشروع قانون" كي يتخذ مجلس النواب "موقفاً ويطلب من الحكومة حث اللجنة الأولمبية الدولية على استبعاد إسرائيل كدولة من الألعاب الأولمبية" والبارالمبية المقبلة في باريس بسبب الحرب على غزّة.
     
ولم يتخذ الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيس، والذي يُعدّ سومار حليفًا له في السلطة التنفيذية، أي موقف إزاء هذا المقترح.
     
وقال غونساليس: "طالما استمرت هذه المذبحة" في قطاع غزة، "يبدو من غير المقبول بالنسبة لنا أن تتمكن دولة إسرائيل من المشاركة في حدث للأخوة، حدث للسلام مثل الألعاب الأولمبية".
     
ودعا النائب عن سومار اللجنة الأولمبية الدولية، التي سمحت فقط للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس بصفة محايدة، إلى تطبيق نفس المعايير على إسرائيل.
     
وفي شباط، طلب حوالى ثلاثين نائبًا من أقصى اليسار ونشطاء بيئة فرنسيون أيضًا، من اللجنة الأولمبية الدولية أن يشارك الرياضيون الإسرائيليون تحت علم محايد في الألعاب الأولمبية لمعاقبة إسرائيل على "جرائم الحرب" التي ارتكبتها في غزة، حسب وصفهم.
     
ويُعدّ سانشيس الذي يترأس الحكومة لمدة أربع سنوات اثر ائتلاف مع أقصى اليسار، الصوت الأكثر انتقادًا لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي منذ بداية الصراع في غزة ويستمر في المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

أخبار دولية

أولمبياد

باريس

إسرائيل

إسبانيا

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