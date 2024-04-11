مدير وكالة الطاقة الذرية: هجمات الطائرات المسيرة على محطة زابوريجيا هي "منعطف خطير" في الحرب

رأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن هجمات الطائرات المسيرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في الأراضي الأوكرانية هي "منعطف خطير" في الحرب ويجب أن تتوقف.



وقال غروسي في بيان لاجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة دعت إليه روسيا وأوكرانيا إن "الهجمات الأخيرة... أخذتنا إلى منعطف خطير للغاية في هذه الحرب"، مضيفا أنه يريد "ضمان ألا تكون هذه الهجمات المتهورة بداية جبهة جديدة وخطيرة للغاية‭‭"‬‬.