كوريا الشمالية تشكر روسيا لانهائها رقابة الأمم المتحدة على العقوبات المفروضة عليها



أعرب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة الخميس عن شكره لروسيا لاستخدامها حق النقض من أجل إنهاء رقابة الأمم المتحدة على العقوبات المفروضة على بلاده.



وقال كيم سونغ إن بيونغ يانغ "تقّدر إلى حد بعيد استخدام روسيا الاتحادية حق النقض" لمنع تجديد مهمة لجنة خبراء مستقلين "باعتباره ممارسة مستقلة للحق في العدالة الدولية والحياد".



وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لعقوبات من مجلس الأمن الدولي على خلفية برنامجها النووي. لكن روسيا والصين تسعيان منذ عام 2019 لإقناع مجلس الأمن بتخفيف هذه العقوبات التي لا تاريخ انتهاء صلاحية لها.