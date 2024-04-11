إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه في هجوم إسرائيلي: حماس لا تزال تسعى إلى اتفاق

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية اليوم، أن أبناءه الذين استشهدوا في هجوم إسرائيلي لم يكونوا مقاتلين في الحركة.



وقال هنية عندما سئل عما إذا كان مقتلهم سيؤثر على المحادثات: "شعبنا الفلسطيني مصالحه مقدمة على أي شيء وأبناؤنا وأولادنا هم جزء من هذا الشعب وجزء من هذه المسيرة".



وأضاف لرويترز: "نحن نسعى إلى ذلك (اتفاق)، ولكن حتى هذه اللحظة، العدو الصهيوني يماطل ويتهرب من الاستجابة للمطالب لتقديم الاستحقاق المطلوب للتوصل لاتفاق" وذلك في إشارة إلى المحادثات الجارية في الوقت الحالي لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن بالسجناء.