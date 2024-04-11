أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني تكشف عن كتابته مذكرات قبل وفاته

كشفت يوليا نافالنايا أرملة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني اليوم، أن زوجها الراحل كتب مذكراته قبل وفاته وستنشر في وقت لاحق من العام الحالي لتكشف عما لم يكن يعلم بوجوده سوى دائرته المقربة.



وذكرت نافالنايا في منشور على منصة إكس من خارج روسيا أن زوجها الراحل بدأ في كتابة مذكراته، التي تحمل عنوان "باتريوت" أو (الوطني) في عام 2020 بعد أن تعرض للتسميم بما قال أطباء غربيون إنه غاز أعصاب وتم إجلاؤه إلى ألمانيا لتلقي العلاج الطبي.



وأشارت الى أن الكتاب سيصدر بما لا يقل عن 11 لغة مختلفة في وقت واحد في 22 تشرين الأول.



وستنشر المذكرات في الولايات المتحدة بواسطة دار كنوبف للنشر.



ومن المرجح ألا تكون المذكرات متاحة بسهولة في روسيا، مسقط رأس نافالني، لأن السلطات حظرت حركته باعتبارها متطرفة وتعد أنصاره مثيري شغب مدعومين من الولايات المتحدة لإقامة ثورة.