كينيا قدمت مقترحا لنزع فتيل التوتر بين إثيوبيا والصومال

كشف مسؤول كيني كبير لرويترز أن كينيا قدمت مقترحا لنزع فتيل التوتر بين إثيوبيا والصومال فيما يتعلق باتفاق إثيوبي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في الصومال تتيح بموجبه أرض الصومال لإثيوبيا إنشاء قاعدة بحرية.



وقال كورير سينغوي، وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا، إن الاقتراح يتضمن التفاوض على معاهدة إقليمية بحرية تحكم كيفية وصول دول المنطقة إلى الموانئ بناء على شروط تجارية.



وكان كورير يتحدث بعد أن عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اجتماعا مع نظيره الكيني وليام روتو في العاصمة الكينية نيروبي.



وأضاف: "مستمرون في التواصل مع جميع الأطراف بهدف ضمان أن تبقى المنطقة مستقرة في نهاية المطاف".