الولايات المتحدة طلبت من دول بالمنطقة الضغط على إيران لعدم التورط في حرب السودان

أعلنت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات عديدة بشأن الصراع في السودان مع دول بالمنطقة، مشيرة الى أنها دعت تلك الدول إلى مطالبة إيران بعدم التدخل في الحرب.



وقالت السفيرة للصحفيين: "أجرينا مناقشات عديدة مع دول بالمنطقة وخلال تلك المناقشات دعونا الدول إلى حث دول أخرى مثل إيران على عدم الانخراط في الحرب".