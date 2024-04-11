بلينكن تحدث مع وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية لتوضيح أن التصعيد بالشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتوضيح أن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف وذلك وسط مخاوف من أن إيران ستوجه ضربة لإسرائيل ردا على هجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين إن واشنطن لا تزال تشعر بالقلق إزاء خطر التصعيد في المنطقة، وتحديدا بعد التهديدات التي وجهتها إيران لإسرائيل.