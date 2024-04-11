البيت الأبيض: نقلنا لإيران أن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بهجوم القنصلية في دمشق

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الولايات المتحدة نقلت لإيران أنها لم تشارك في ضربة جوية استهدفت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا في دمشق.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير: "نقلنا لإيران أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في الضربة التي وقعت في دمشق، وحذرنا إيران من استخدام هذا الهجوم كذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة أو لمهاجمة المنشآت أو الأفراد الأميركيين".