الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الكرملين تعليقا على مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا: "لا معنى" لمفاوضات في غياب روسيا
أخبار دولية
2024-04-11 | 15:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الكرملين تعليقا على مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا: "لا معنى" لمفاوضات في غياب روسيا
اعتبرت روسيا "ألا معنى" لأي محادثات تعقد بغيابها بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك غداة إعلان سويسرا أنها ستنظم مؤتمرا حول "السلام في أوكرانيا" في حزيران من دون مشاركة موسكو.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رداً على المبادرة التي اتخذتها سويسرا لجمع ممثلي نحو مئة دولة في 15 و16 حزيران: "قلنا مرارا إن عملية التفاوض من دون روسيا لا معنى لها".
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي إجراء لصالح أوكرانيا "يتجاهل موقف روسيا، منفصل عن الواقع ولا فائدة منه".
كما انتقدت "صيغة السلام" التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتنص بشكل أساسي على انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، ودفع موسكو تعويضات مالية وإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين الروس.
وأعربت زاخاروفا عن أسفها، قائلة "من المعروف أن "صيغة زيلينسكي" لا تلحظ تسويات وبدائل وتتجاهل تماما مقترحات الصين والبرازيل والدول الإفريقية والعربية".
كما أكدت أن روسيا لا يمكنها "الوثوق بسويسرا" التي "تدافع عن مواقف أوكرانيا وتدعم نظام كييف وتطبق عقوبات على روسيا وتتبنى استراتيجيات تستبعد روسيا من نظام الأمن الأوروبي".
وشددت على أن "سويسرا لا يمكن أن تكون مضيفا محايدا في مثل هذه الظروف وبالتالي لا يمكنها أن تكون وسيطا".
وكانت موسكو اعتبرت الأربعاء أن هذا المؤتمر هو "مشروع" للولايات المتحدة يهدف إلى الضغط على روسيا.
وقالت زاخاروفا الخميس: "نحن مقتنعون بأن شركاءنا في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية سيكونون متيقظين ولن يسمحوا بأن يتم الزج بهم في مغامرة جديدة مناهضة لروسيا".
وأعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء أن المؤتمر سيعقد في 15 و16 حزيران في فندق بوسط البلاد، لكن من دون حضور روسيا. وقالت في بيان إنه "تم تحقيق الشروط اللازمة لعقد المؤتمر لإطلاق عملية السلام"، مؤكدة أنه "كخطوة أولى، سيكون من الضروري تطوير تفاهم مشترك بين الدول المشاركة في ما يتعلق بسبيل المضي قدما نحو سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا" لوضع حد للغزو الروسي الذي بدأ في أواخر شباط 2022.
أخبار دولية
الكرملين
مؤتمر
سويسرا
أوكرانيا
روسيا
التالي
بكين تقول إنها تعرضت "للتشهير ولهجوم" خلال القمة الأميركية اليابانية في واشنطن
روسيا تعلن مقتل مسلّحَين في شمال القوقاز خلال "عملية لمكافحة الإرهاب"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-10
روسيا تصف مؤتمر سويسرا "حول السلام في أوكرانيا" بالمشروع الأميركيّ
أخبار دولية
2024-04-10
روسيا تصف مؤتمر سويسرا "حول السلام في أوكرانيا" بالمشروع الأميركيّ
0
أخبار دولية
2024-04-09
وزير الخارجية: الصين تؤيد عقد مؤتمر في الوقت المناسب بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-09
وزير الخارجية: الصين تؤيد عقد مؤتمر في الوقت المناسب بين روسيا وأوكرانيا
0
أخبار دولية
2024-03-26
الكرملين: أي قمة سلام عالمية بشأن أوكرانيا تستبعد روسيا هي مجرد "عبث" وسوف تفشل
أخبار دولية
2024-03-26
الكرملين: أي قمة سلام عالمية بشأن أوكرانيا تستبعد روسيا هي مجرد "عبث" وسوف تفشل
0
أخبار دولية
2024-03-22
الكرملين يقرّ بأن روسيا "في حالة حرب" في أوكرانيا
أخبار دولية
2024-03-22
الكرملين يقرّ بأن روسيا "في حالة حرب" في أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:02
الولايات المتحدة تندد بـ"الصمت" العالمي إزاء الحرب في السودان
أخبار دولية
01:02
الولايات المتحدة تندد بـ"الصمت" العالمي إزاء الحرب في السودان
0
أخبار دولية
00:54
محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة مع الدول المتهمة بإذكاء الصراع في السودان
أخبار دولية
00:54
محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة مع الدول المتهمة بإذكاء الصراع في السودان
0
أخبار دولية
00:52
كاميرون أوضح لأمير عبد اللهيان أنّه على إيران عدم جرّ الشرق الأوسط إلى صراع أوسع نطاقًا
أخبار دولية
00:52
كاميرون أوضح لأمير عبد اللهيان أنّه على إيران عدم جرّ الشرق الأوسط إلى صراع أوسع نطاقًا
0
أخبار دولية
00:45
نتنياهو: إسرائيل تواصل حربها في قطاع غزة لكنّها تستعد أيضًا لسيناريوهات في مناطق أخرى
أخبار دولية
00:45
نتنياهو: إسرائيل تواصل حربها في قطاع غزة لكنّها تستعد أيضًا لسيناريوهات في مناطق أخرى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:51
لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام
آخر الأخبار
14:51
لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام
0
حال الطقس
2023-10-31
طقس متقلب ودرجات الحرارة فوق معدلاتها.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-10-31
طقس متقلب ودرجات الحرارة فوق معدلاتها.. اليكم التفاصيل
0
منوعات
2024-04-09
صاحبة لقب "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" تذهل المتابعين... وكأنها "أفروديت" اليونانية! (فيديو)
منوعات
2024-04-09
صاحبة لقب "الرياضية الأكثر جاذبية في العالم" تذهل المتابعين... وكأنها "أفروديت" اليونانية! (فيديو)
0
منوعات
12:50
للمرة الأولى منذ أكثر من قرن... اليونان تُعيد افتتاح جامع تاريخي لصلاة العيد
منوعات
12:50
للمرة الأولى منذ أكثر من قرن... اليونان تُعيد افتتاح جامع تاريخي لصلاة العيد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ
تقارير نشرة الاخبار
13:45
برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بالإثباتات: الغرب من أكبر الملوثين للبيئة والكوكب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بالإثباتات: الغرب من أكبر الملوثين للبيئة والكوكب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أدوية السرطان والأمراض المستعصية متوفرة للجميع... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
أدوية السرطان والأمراض المستعصية متوفرة للجميع... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو
تقارير نشرة الاخبار
13:15
البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو
0
أخبار دولية
13:12
حماس مُتّهَمة بإدارة ظهرها لمقترح "معقول جدًا" للتهدئة
أخبار دولية
13:12
حماس مُتّهَمة بإدارة ظهرها لمقترح "معقول جدًا" للتهدئة
0
أخبار دولية
13:09
لماذا حذّرت روسيا رعاياها من السفر إلى لبنان؟
أخبار دولية
13:09
لماذا حذّرت روسيا رعاياها من السفر إلى لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
2
امن وقضاء
08:38
بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا
امن وقضاء
08:38
بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا
3
أخبار لبنان
12:09
تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني
أخبار لبنان
12:09
تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني
4
آخر الأخبار
14:51
لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام
آخر الأخبار
14:51
لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام
5
امن وقضاء
14:31
اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..
امن وقضاء
14:31
اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..
6
أمن وقضاء
13:11
خطف سوريين في البقاع الشمالي
أمن وقضاء
13:11
خطف سوريين في البقاع الشمالي
7
أخبار لبنان
04:04
التقدمي الإشتراكي يدين حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بيصور
أخبار لبنان
04:04
التقدمي الإشتراكي يدين حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بيصور
8
امن وقضاء
09:04
قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...
امن وقضاء
09:04
قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More