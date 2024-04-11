رئيس وزراء اليابان يحث الكونغرس الأميركي على مواصلة دعم أوكرانيا

أخبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا المشرعين الأميركيين اليوم بأن أوكرانيا معرضة لخطر الانهيار تحت وطأة الهجوم الروسي من دون الدعم الأميركي، وهي كارثة قد تزيد الصين جرأة وتشعل أزمة جديدة في شرق آسيا.



وحث كيشيدا الأميركيين على ألا يشككوا في دور واشنطن "الذي لا يمكن الاستغناء عنه" في القضايا العالمية.



وذكر أن طوكيو تجري تحديثات عسكرية تاريخية لدعم حليفتها، وذلك خلال أول خطاب يلقيه زعيم ياباني في اجتماع مشترك للكونغرس الأميركي منذ تسع سنوات.



وتعطل طلب الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار، والذي أقره مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين بنسبة 70 بالمئة في شباط، إذ رفض مايك جونسون رئيس مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، السماح بالتصويت.



وقال كيشيدا: "أريد مخاطبة الأميركيين الذين يشعرون بالوحدة والإرهاق من كونهم البلد الذي يحافظ على النظام العالمي".



وأضاف: "قيادة الولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنها. من دون الدعم الأميركي، إلى متى كانت ستصمد آمال أوكرانيا قبل الانهيار تحت وطأة الهجوم من موسكو؟".