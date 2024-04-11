بوتين يؤكد أن استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية يهدف الى "نزع سلاح" كييف

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الضربات التي تشنّها موسكو ضد منشآت للطاقة في أوكرانيا وتسببت بانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، تأتي في سياق العمل على تحقيق هدف الكرملين بـ"نزع سلاح" كييف.



وقال بوتين: "نحن نفترض أنه من خلال هذا الأسلوب، نقوم بالتأثير على القطاع العسكري-الصناعي لأوكرانيا"، مضيفا أن الضربات تأتي أيضا في إطار الرد على استهداف أوكرانيا منشآت طاقة روسية بضربات في الآونة الأخيرة.