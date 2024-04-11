وزير الدفاع الإسرائيلي: أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا مناسبا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم، أن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني.



ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأميركي لويد أوستن: "أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا إسرائيليا مناسبا على إيران"، بحسب تعليقات صادرة عن مكتب غالانت.