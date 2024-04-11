قائد القيادة المركزية الأميركية يزور إسرائيل

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا الى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين العسكريين، وفق ما أعلن البنتاغون الخميس، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي مع تهديد إيران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق، في هجوم اتهمت الدولة العبرية بشنّه.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر إن كوريلا "سيلتقي القيادة الأساسية للجيش الإسرائيلي، ويبحث التهديدات الأمنية الحالية في المنطقة".



بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وصول كوريلا، وأنه أجرى مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي "تقييمًا استراتيجيًا للوضع حول التحديات الأمنية" في المنطقة.