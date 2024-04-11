مسؤول أميركي: الشراكة الدفاعية جزء من محادثات أميركية عراقية في واشنطن الأسبوع المقبل

أوضح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية أن الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق ستكون جزءا مهما في محادثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل، لكنها ليست محور الزيارة.



وأشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، الى أن من المرجح أن تؤدي المحادثات بين البلدين إلى حوار ثان للتعاون الأمني المشترك في وقت لاحق هذا العام.