مسؤول في حماس يؤكد الحاجة الى هدنة لتحديد مصير الرهائن في غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم أن هدنة في غزة ضرورية لتحديد أماكن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع وتحديد مصيرهم.



ولا تزال أطراف الوساطة الأميركية المصرية القطرية تنتظر ردود إسرائيل وحماس على اتفاق هدنة مقترح في الحرب الدائرة بين الطرفين منذ أكثر من ستة أشهر. وعلى رغم تحديد مهلة 48 ساعة، لم تكن حماس وإسرائيل قد قدمت الخميس أي رد على اقتراح هدنة عرضه الوسطاء الأحد.



وقال باسم نعيم في بيان: "جزء من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ليكون لدينا ما يكفي من الوقت والأمان لجمع بيانات نهائية وأكثر دقة عن الأسرى الإسرائيليين"، مشيرا الى أنهم في أماكن مختلفة ومع مجموعات مختلفة "وبعضهم تحت الأنقاض قتلوا مع شعبنا ونتفاوض للحصول على معدات ثقيلة لهذا الغرض".



وأكد نعيم أن المباحثات هي "مفاوضات وقف إطلاق النار وليست مفاوضات صفقة الأسرى، صفقة الأسرى هي أحد البنود التي سيتم التفاوض عليها".



وندد بعدم إيلاء أهمية لـ"آلاف الأبرياء الفلسطينيين الذين اختطفتهم إسرائيل بعد 7 تشرين الأول"، مشيرا الى أن من بينهم ثلاثة آلاف من غزة وحدها.