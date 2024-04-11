الولايات المتحدة تمنع موظفيها في إسرائيل من التنقل خارج مدن محددة وسط تهديدات إيرانية

أعلنت الولايات المتحدة أنها منعت موظفيها في إسرائيل وأفراد أسرهم من السفر لأغراض شخصية خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع وسط تهديدات من إيران بالانتقام من إسرائيل عدوها في المنطقة.



وتوعدت إيران بالرد بعد غارة جوية وقعت في الأول من نيسان على مجمع سفارتها في دمشق مما أدى إلى تأجيج التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب حرب غزة.



وقالت السفارة الأميركية في تحذير أمني على موقعها على الإنترنت الخميس: "لمزيد من الحذر، يُمنع موظفو الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم من السفر لأغراض شخصية خارج مناطق تل أبيب الكبرى (بما في ذلك هرتسليا ونتانيا وإيفن يهودا) والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر".



وأضافت: "يُسمح لموظفي الحكومة الأميركية بالتنقل بين هذه المناطق الثلاث لأغراض شخصية".