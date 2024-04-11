لا "إجماع" في مجلس الأمن الدولي بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الخميس في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.



وقالت سفيرة مالطا فانيسا فرازير التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر نيسان إنه "لم يكن هناك إجماع" خلال الاجتماع المغلق للمجلس، مضيفة: "رغم ذلك، كانت الغالبية تؤيد بشكل واضح جدا المضي قدما في طلب العضوية".