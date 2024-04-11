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بايدن مستعد للدفاع عن الفيليبين في حال تعرضها لـ"هجوم" في بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
2024-04-11 | 17:43
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بايدن مستعد للدفاع عن الفيليبين في حال تعرضها لـ"هجوم" في بحر الصين الجنوبي
حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس من أن "أي هجوم على طائرة أو سفينة أو على القوات المسلحة الفيليبينية في بحر الصين الجنوبي سيدفع إلى تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك" التي تربط واشنطن ومانيلا.
وأصدر الرئيس الأميركي هذا التحذير إلى جانب الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، المدعوين إلى قمة ثلاثية غير مسبوقة في البيت الأبيض، على خلفية حوادث متسلسلة تتعلق بالصين في هذه المنطقة البحرية الحساسة جدا.
أخبار دولية
بايدن
الفيليبين
هجوم
بحر الصين الجنوبي
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