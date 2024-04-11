أوكرانيا تفتتح سفارات في القارة الإفريقية لمواجهة نفوذ موسكو

افتتحت أوكرانيا سفارة لها في ساحل العاج الخميس، غداة افتتاح سفارة أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما تسعى كييف إلى تعزيز وجودها في إفريقيا لمواجهة نفوذ موسكو.



وقال نائب وزير الخارجية الأوكراني مكسيم صبح في بيان: "صفحة جديدة رائعة تُكتَب في التاريخ الجديد للعلاقات بين أوكرانيا وإفريقيا وأوكرانيا وساحل العاج".



وأضاف أن افتتاح السفارات الجديدة جاء نتيجة "تعليمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنشر الوجود الدبلوماسي لأوكرانيا في إفريقيا".



وافتتح صبح سفارة كييف في كينشاسا الأربعاء، وسط خطط لفتح ممثليات أخرى في إفريقيا لتعزيز الدعم، حسبما أفادت وزارة خارجية الكونغو الديمقراطية وكالة فرانس برس.



ومن المقرر أن يزور صبح غانا وموزمبيق وبوتسوانا ورواندا لافتتاح سفارات في الأسابيع المقبلة، بحسب ما صرح ممثل السفارة الجديدة في أبيدجان لفرانس برس.



وقال صبح خلال حفل الافتتاح في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الاقتصادية لساحل العاج: "قد يبدو أن هذه الحرب تدور في مكان بعيد، لكن الزيادة الكارثية في أسعار المواد الغذائية أثرت بالفعل في حياة ملايين الأسر الإفريقية".



وشكر نائب الوزير ساحل العاج على "دعمها... سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ولا سيما من خلال التصويت لمصلحة قرارات مهمة في الأمم المتحدة تتعلق بالغزو الروسي".