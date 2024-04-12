الولايات المتحدة تتوقع هجومًا من إيران على إسرائيل

أعلن مسؤول أميركيّ أنّ الولايات المتحدة تتوقع هجومًا من إيران على إسرائيل، لكنّه لن يكون كبيرًا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب.



وقال البيت الأبيض في وقت سابق إنّ واشنطن لا تريد أن تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.



وأبلغت الولايات المتحدة إيران بأنّها لم تشارك في ضربة جوية ضد قائد عسكريّ إيرانيّ كبير في دمشق.



وحذّر البيت الأبيض إيران من استخدام هذا الهجوم ذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة.



وقصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين، في ضربة ترتب عليها تعهد إيران بالانتقام، والتي قُتل فيها قائد إيراني كبير وستة عسكريين إيرانيين آخرين، مما أدى إلى تفاقم التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب حرب غزة.



وقالت مصادر إيرانية إن طهران نقلت لواشنطن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في سوريا على نحو يستهدف تجنب تصعيد كبير وأنها لن تتعجل وذلك في وقت تضغط فيه إيران لتحقيق مطالب تتضمن إحلال هدنة في غزة.