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القضاء الأرجنتينيّ يتهم إيران بهجمات بوينوس آيرس ضد الجالية اليهودية عامي 1992 و1994
أخبار دولية
2024-04-12 | 00:23
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القضاء الأرجنتينيّ يتهم إيران بهجمات بوينوس آيرس ضد الجالية اليهودية عامي 1992 و1994
ألقت محكمة أرجنتينية باللوم على إيران معلنة إياها دولة إرهابية، بعد أكثر من ثلاثة عقود على الهجمات الدامية، في بوينوس آيرس، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وجاء في الحكم الذي نقلته وسائل إعلام محلية، أنّ إيران أمرت بالهجوم في عام 1992 على السفارة الإسرائيلية وبالهجوم عام 1994 على مركز الجمعية التعاضدية الإسرائيلية الأرجنتينية (أميا) اليهوديّ.
واتّهمت المحكمة "حزب الله".
ووصفت الهجوم على مركز أميا - الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين - بأنّه جريمة ضد الإنسانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن وثائق صادرة عن المحكمة.
وقال أحد القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار، كارلوس ماهيكيس، لراديو كون فوس: "نفّذ حزب الله عملية استجابت لمخطط سياسيّ وأيديولوجيّ وثوريّ بتفويض من حكومة، من دولة."
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