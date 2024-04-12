الجيش الأميركي: تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

أعلن الجيش الأميركي يوم الخميس أنه دمر صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.