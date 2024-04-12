الشراكة الأمنية والدفاعية بين الولايات المتحدة والعراق جزء من محادثات السودانيّ خلال زيارته واشنطن

أوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أنّ الشراكة الأمنية والدفاعية، بين الولايات المتحدة والعراق، ستكون جزءًا مهمًّا في محادثات رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السودانيّ، خلال زيارته واشنطن الأسبوع المقبل، لكنّها ليست محور الزيارة.



كما أوضح المسؤول أنّ زيارة السودانيّ ستركز على العلاقات الاقتصادية، حتى في الوقت، الذي تجري فيه واشنطن وبغداد محادثات في شأن إنهاء التحالف العسكريّ، الذي تقوده الولايات المتحدة، في البلاد.



وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إنّ الزيارة ستركز على الاقتصاد وقضايا من بينها التعليم والبيئة والدعم الأميركيّ للتنمية، من دون أن يتطرق لتفاصيل.



وأضاف: "ستتناول المناقشات كل ما يتعلق بعلاقتنا وإلى أين ستتجه."

