قائد القيادة المركزية الأميركية يزور إسرائيل في خضم التوتر مع إيران

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين العسكريين وفق ما أعلن البنتاغون.



وأتى ذلك، في ظل تصاعد التوتر الإقليميّ مع تهديد إيران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق، في هجوم اتّهمت إسرائيل بشنّه.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بات رايدر إنّ كوريلا سيلتقي القيادة الأساسية للجيش الإسرائيليّ ويبحث في التهديدات الأمنية الحالية في المنطقة.



وذكر أنّ هذه الزيارة المخطط لها قبل التهديدات الإيرانية، قُدّم موعدها، بسبب التطورات الأخيرة.



وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ وصول كوريلا إلى أنّه أجرى مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي تقييمًا استراتيجيًا للوضع في شأن التحديات الأمنية، في المنطقة.



وكان الرئيس الأميركيّ جو بايدن قد تعهّد تقديم دعم ثابت لإسرائيل، في حين حذّر المرشد الأعلى الإيرانيّ آية الله علي خامنئي من وجوب معاقبة إسرائيل.



وقال وزير الخارجية الإسرائيليّ يسرائيل كاتس إنّه إذا نفّذت إيران هجومًا من أراضيها، فإنّ إسرائيل سترد وتهاجم إيران.