مقتل تسعة أشخاص على الأقل في انقلاب حافلة في البرازيل

قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح الخميس في حادث انقلاب حافلة بعد خروجها عن مسارها على طريق سريع في شمال شرق البرازيل.



وكانت الحافلة في طريقها من ريو دي جانيرو في جنوب شرق البلاد إلى بلدة بورتو سيغورو السياحية في ولاية باهيا عندما خرجت عن مسارها قرابة الساعة 4:00 صباحا (07:00 ت غ)، على ما ذكرت شرطة الطرق السريعة الفدرالية.



وكان على متنها 34 شخصًا.



ولم تعلن السلطات تفاصيل عن حالة المصابين أو جنسيات الضحايا، لكنها قالت إن سائقي الحافلة لم يصابا بأذى.



وأشار مكتب رئيس بلدية تيشيرا دي فريتاس حيث وقع الحادث، على الموقع الإلكتروني للبلدية، إلى أن أحد المصابين توفي في وقت لاحق في مستشفى قريب.

