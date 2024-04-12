نتنياهو: إسرائيل تواصل حربها في قطاع غزة لكنّها تستعد أيضًا لسيناريوهات في مناطق أخرى

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل تواصل حربها في قطاع غزة، لكنّها تستعد أيضًا، لسيناريوهات في مناطق أخرى.



وتهيمن مخاوف من أن تكون إيران تجهز لضرب إسرائيل، ردًا على الهجوم، الذي أودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.



وقال نتنياهو في تعليقات نشرها مكتبه، بعد زيارة قام بها لقاعدة جوية، في جنوب إسرائيل: "من يؤذينا سنؤذيه، مستعدون للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل، دفاعًا وهجومًا."



وتتهيأ إسرائيل لهجوم إيرانيّ محتمل، ردًا على قتل جنرال كبير وستة ضبّاط إيرانيين في غارة جوية على القنصلية الإيرانية، في دمشق، في الأول من نيسان.



وشدّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ دانيال هاجاري على أنّه لم يُطلب من المدنيين القيام بأيّ استعدادات خاصة.



وأكّد أنّ إسرائيل على استعداد عال لمجموعة من السيناريوهات.

وكانت قد دعت روسيا وألمانيا دولًا في الشرق الأوسط إلى التحلي بضبط النفس.