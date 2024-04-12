كاميرون أوضح لأمير عبد اللهيان أنّه على إيران عدم جرّ الشرق الأوسط إلى صراع أوسع نطاقًا

أوضح وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون لأمير عبد اللهيان أنّه على إيران عدم جرّ الشرق الأوسط إلى صراع أوسع نطاقًا.



وأعرب كاميرون، عبر منصة إكس عن قلقه بشدّة، إزاء احتمال أن يؤدي سوء التقدير إلى مزيد من العنف.



واتّصل الوزير أنتوني بلينكن بنظرائه في تركيا والصين والسعودية، للتوضيح أنّ التصعيد ليس في مصلحة أي طرف وأن الدول يجب أن تحثّ إيران على عدم التصعيد، وفق ما ذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.