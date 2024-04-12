محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة مع الدول المتهمة بإذكاء الصراع في السودان

أجرت الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع الدول المتهمة بإذكاء الصراع في السودان وحثت دول المنطقة على الضغط على إيران حتى لا تتدخل في الحرب، وفق ما قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد.



وقالت توماس جرينفيلد للصحافيين، قبل ذكرى 15 نيسان، التي بدأ فيها الصراع، في السودان: "أجرينا مناقشات كثيرة مع دول في المنطقة وخلال تلك المناقشات دعونا الدول إلى حث دول أخرى مثل إيران على عدم الانخراط في الحرب."