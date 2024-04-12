اتصال بين ألمانيا والصين في شأن التوتر بين إسرائيل وإيران

جرى اتصال بين ألمانيا والصين في شأن التوتر بين إسرائيل وإيران، على ما قال مسؤولون ألمان.



وتحظى بكين بنفوذ، في هذا الصدد.



وجاء ذلك، خلال إعلان المسؤولين أنّ المستشار الألمانيّ أولاف شولتس سيزور الصين، خلال الأيام المقبلة، حيث سيتطرق إلى المخاوف المتعلقة بدعم بكين لموسكو وكذلك طاقة الإنتاج الفائضة، في الصين.