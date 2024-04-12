إخلاء قرية كامينسكوي الروسية بعد أن ارتفع منسوب المياه فيها

أٌخليت قرية كامينسكوي، في منطقة كورجان الروسية، بعد أن ارتفع منسوب المياه فيها 1.4 متر خلال الليل، وفق ما قال حاكم المنطقة فاديم شومكوف.



وتطل كامينسكوي على نهر توبول، الذي يمرّ أيضًا، عبر مركز المنطقة كورجان وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 300 ألفًا.



ولفت شومكوف إلى احتمال أن يعصف بها فيضان، في الأيام المقبلة.



وقال: "لا يسعنا إلّا أن نأمل أن يمتد سهل الفيضان على نطاق واسع وأن تمتص الأرض أكبر قدر ممكن من المياه وهو في طريقه."



وشدّد أنّه تجري تقوية سد، في كورجان.