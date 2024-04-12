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بكين حضّت واشنطن على أداء دور بنّاء في شأن التوتر في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-04-12 | 04:19
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بكين حضّت واشنطن على أداء دور بنّاء في شأن التوتر في الشرق الأوسط
حضّت بكين واشنطن على أداء دور بنّاء في شأن التوتر، في الشرق الأوسط.
وأتى ذلك، غداة إعلان الخارجية الأميركية أنّ الوزير أنتوني بلينكن طلب من نظيره الصينيّ وانغ يي حثّ إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: "ستواصل الصين أداء دور بنّاء في مسألة الشرق الأوسط والمساهمة في تهدئة الوضع."
وأضافت: "على الطرف الأميركيّ خصوصًا أن يؤدي دورًا بنّاء."
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