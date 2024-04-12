فيضانات في كازاخستان

أُجلي ما يقرب من 100 ألف شخص، بسبب الفيضانات، في قازاخستان، على ما قالت وزارة الطوارئ.



وأوضحت الوزارة أنّ حالة الطوارئ لا تزال سارية في ثمانية من 17إقليمًا في البلاد.