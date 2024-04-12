قوات الدفاع الجويّ الروسية أحبطت سلسلة من "محاولات شن هجمات إرهابية"

أحبطت قوات الدفاع الجويّ الروسية ما وصفته بسلسلة من محاولات شن هجمات إرهابية، الليلة الماضية، بطائرات مسيرة أوكرانية على أهداف داخل روسيا، وفق ما قالت وزارة الدفاع.



وأوضحت الوزارة، في بيان، تدمير أربع طائرات مسيرة أوكرانية، فوق منطقة روستوف وواحدة فوق منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا.