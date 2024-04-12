هجمات روسية على جنوب أوكرانيا تسببت بنشوب حريق في منشأة للطاقة

تسببت هجمات روسية بطائرات مسيرة، خلال الليل، على مناطق في جنوب أوكرانيا، بنشوب حريق، في منشأة للطاقة، في منطقة دنيبروبتروفسك، وفق ما قال الجيش الأوكرانيّ.



وأوضح الجيش أنّ حطام الطائرات هو ما تسبب في الحريق في المنشأة.



وأكّد أنّ أجهزة الطوارئ تواصل العمل، في الموقع.



ولم يبلغ الجيش عن سقوط ضحايا.