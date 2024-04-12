قتيلان فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيليّ في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينييَن، في عملية اقتحام، قرب مدينة طوباس، في الضفة الغربية المحتلة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأفاد التقرير بمقتل رجل، عندما أطلق الجنود الإسرائيليون النار على سيارته، في طوباس.



وقُتل فلسطينيّ آخر بنيران إسرائيلية، خلال اقتحام الجنود مخيم الفارعة، قرب طوباس، وفق الوكالة.



وتنتشر في المنطقة المحيطة بطوباس بالضفة الغربية فصائل فلسطينية مسلحة، وكثيرا ما ينفذ الجيش الإسرائيلي فيها عمليات اقتحام.