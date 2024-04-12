توقيف مراهقين في ألمانيا على خلفية مخطط لشن هجوم إرهابيّ

أوقفت الشرطة الألمانية مراهقتين وفتى في غرب ألمانيا بشبهة قيامهم بالتخطيط لهجوم، على ما أعلن مدعون الجمعة.



وتتراوح أعمار الثلاثة بين 15 و16 عامًا ويشتبه بقوة في قيامهم بالتخطيط لهجوم إرهابي بدوافع إسلامية، وبأنهم تعهدوا تنفيذه، حسبما جاء في بيان المدعين.



والثلاثة من منطقة دوسلدوف وتعهدوا بتنفيذ جريمة قتل وقتل غير عمد.



ولم يكشف المحققون عن المزيد من التفاصيل بشأن المخطط المفترض، مؤكدين أن التحقيق يتواصل.



غير أنّ صحيفة بيلد ذكرت أن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بزجاجات حارقة وسكاكين باسم تنظيم الدولة الإسلامية.



ويعتقد أنهم كانوا ينوون مهاجمة أهداف مسيحية والشرطة، وفقا للتقرير الذي ذكر أن المشتبه بهم كانوا يفكرون أيضا في الحصول على أسلحة نارية.



وألمانيا في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في فطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر. وقد حذر رئيس الاستخبارات الداخلية من أن خطر مثل تلك الهجمات "حقيقي وأعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة".