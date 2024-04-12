الصين تعارض أي سلوك يثير نزاعات مع الدول الأخرى

أعلنت الصين معارضتها أي سلوك يثير أو يضع خططاً لنزاعات ويلحق ضررًا بأمن الدول الأخرى ومصالحها الاستراتيجية، عقب قمة عقدها زعماء الولايات المتحدة والفيليبين واليابان في واشنطن، وذلك وفق ما نقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية.وأتت القمة غير المسبوقة في واشنطن، على خلفية سلسلة حوادث واحتكاكات وقعت في الآونة الأخيرة بين قطع عسكرية لبكين ومانيلا في هذه المنطقة البحرية الشديدة الحساسية.