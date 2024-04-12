رئيس الوزراء الإسباني: هناك مؤشرات واضحة في أوروبا على استعدادنا للاعتراف بدولة فلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أن هناك "مؤشرات واضحة" في أوروبا على أن دول القارة مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية.



والتقى سانتشيث في وقت سابق مع نظيره النرويجي يوناس جار ستوره في أوسلو في إطار حملته الدبلوماسية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.